Студия Triskell Interactive совместно с издательством Dotemu в данный момент проводит окончательную полировку ремастера градостроительной стратегии Pharaoh: A New Era. Оригинальная версия игры, рассказывающая о премудростях построения всяких сложных сооружений эпохи Древнего Египта, вышла ещё в 1999 году.
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Преобразованная Pharaoh выйдет только в первом квартале будущего года, имеющееся сейчас время разработчики намерены потратить с пользой для проекта. Авторы пообещали поговорить о «Новой эре» стратегии в декабре — специально по такому случаю они выпустят в декабре интервью с главным композитором Луи Годаром. В январе нам стоит дождаться блога о разработке, который прояснит, как авторы собираются поддерживать Pharaoh: A New Era после релиза.
Как заявляют представители Triskell Interactive, стратегия перенесёт игроков в «золотую эпоху игр от Sierra Entertainment». Геймеров ждёт 50 миссий и более 100 часов геймплея. В геймплейном плане проект предлагает заниматься поэтапным возведением города с последующим отслеживанием всех этапов его развития, чтобы город преуспевал, а игрока признали могущественным и почитаемым фараоном.
«Развивайте ваш город, обрабатывая плодородные земли в долине на побережье Нила. Возводите исторические монументы Древнего Египта, в том числе Большого сфинкса, Египетские пирамиды и Александрийский маяк. Стройте храмы и усыпальницы, чтобы ваш город имел высокий уровень культуры и благополучия, а также придерживался доминирующей религии того времени — политеизма. Добивайтесь такого уровня стабильности, чтобы город мог пережить экономический кризис и даже нападения врагов. Фараон заботится о своем народе и делает все, чтобы снискать милость богов», — гласит официальное описание к проекту.
Переиздание Pharaoh получило поддержку сверхвысоких разрешений Ultra HD и современных игровых механик. Кроме того, был перезаписан саундтрек и переделана изометрическая 2D-графика. Прикупить Pharaoh: A New Era можно будет в Steam и GOG.