Команда энтузиастов Green Games Group представила трейлер «Наследия» — масштабной модификации для шутера Metro 2033 Redux, события которой происходят после окончания Last Light и идут одновременно с событиями из Metro 2034.
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Главным героем «Наследия» станет новобранец Ганзы, которого взяли в Орден. Ему поручат заняться исследованием небольшого открытого игрового мира в границах от Киевского вокзала до Смоленской площади. Авторы модификации утверждают, что размеры локации проектировались в масштабе «один к одному». На карте «Наследия» будут присутствовать все основные достопримечательности, а большинство исторических зданий разрешат даже посетить.
В контентном плане модификации «Наследие» для Metro 2033 Redux есть что предложить искушённому геймеру. Судите сами:
- переработанный звук;
- целый ворох дополнительных заданий;
- три новых станции метро и сеть соединяющих их туннелей и катакомб;
- набор нового оружия;
- некоторые персонажи из книжного первоисточника;
- кардинально переработанный интерфейс.
Точную дату выхода мода энтузиасты из Green Games Group называть не решаются. Они только напомнили, что ещё в начале текущего года начали переносить все данные с движка оригинальной Metro 2033 на её ремастер-версию, получившую, как мы помним, подзаголовок Redux.
Разработка «Наследия» завершена где-то на 60 %, авторы пока говорят о трёх полностью завершённых глав из семи. Будут и этапы тестирования, и полировка, и выпуск нового контента. Наконец, у мододелов пока полная неразбериха с озвучкой, на завершение всех связанных с нею работ требуется время.
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