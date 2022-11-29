Релиз уже меньше, чем через сутки.

Студия Fatshark решила не следовать современной геймдевелоперской традиции и опубликовали запускающий видеоролик к своему творению Warhammer 40,000 Darktide не за две недели или за месяц до непосредственно события, а всего за один день. Таким образом, приятное чувство от приближения релиза не будет испорчено необходимостью длительного ожидания.

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В нижеуказанном видео нам продемонстрировали кооперативный геймплей, сражения с местными чудовищами и продвижение по игровым локациям. В целом всё достаточно стереотипно для проектов соответствующего жанра, с той лишь разницей, что события разворачиваются во вселенной Warhammer.

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Релиз состоится уже завтра, 30 ноября, в 21:00 по московскому времени.