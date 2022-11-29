Представляете, там тоже игры есть.

Компания Apple подвела итоги ежегодной премии App Store Awards, в рамках которой определяются самые лучшие игры, выходившие на различных устройствах IT-гиганта, включая Apple TV и Apple Watch. Прямо сейчас мы обсудим победителей в игровых категориях, поэтому внимание сначала будет уделено им.

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Итак, игровой года на iPhone стала условно-бесплатная королевская битва Apex Legends, игрой года на iPad — головоломка Moncage про уровни внутри куба. Пользователям компьютеров Mac, которым, как известно, нужно много сёрфить в интернете работать, следует обратить внимание на Inscryption. Именно этот карточный «рогалик» от автора Pony Land стал лучшей игрой на платформе.

Для Apple TV, если кто не знал, тоже есть игры, самой лучшей там назвали El Hijo — приключение с элементами стелса и в антураже спагетти-вестерна. Для сервиса Apple Arcade купертинцы посчитали нужным представить отдельного победителя — Wylde Flowers, типовой симулятор фермы.

Наконец, игрой года от китайских разработчиков стала League of Legends Esports Manager — симулятор спортивного менеджера.

А теперь перейдём к обсуждению победителей в категориях приложений — опять же, с разбивкой по платформам, ведь так решила сама Apple. Так, приложением года для iPhone стало BeReal от одноимённой компании. В остальном же список лучших из лучших выглядит следующим образом:

iPad: GoodNotes 5 от компании Time Base Technology Limited;

Mac: MacFamilyTree 10 от компании Synium Software GmbH;

Apple TV: ViX от компании TelevisaUnivision Interactive, Inc;

Apple Watch: от компании Gentler Streak от Gentler Stories LLC.

Также Apple посчитала нужным особым образом отметить пять приложений в категории «Влияние на культуру». Речь идёт о следующих программах:

How We Feel от компании How We Feel Project, Inc. Приложение позволяет пользователям ежедневно фиксировать своё эмоциональное состояние, попутно предлагая стратегии для разрешения эмоций.

Dot’s Home от независимого разработчика из Rise-Home Stories Project. Это игра с глубоким сюжетом на основе путешествий во времени, разработчик которой попытался раскрыть тему расизма.

Locket Widget от компании Locket Labs, Inc. Программа позволяет делиться фотографиями со своими близкими людьми, которые увидят их в виде виджета на экране телефона. Авторы называют это «тесной связью между близкими людьми без лишнего давления социальных сетей».

Waterllama от разработчика-одиночки Виталия Могилевца (Vitalii Mogylevets). Программа помогает следить за обезвоживанием организма, выпуская для пользователя соответствующие напоминание на экран.

Inua – A Story in Ice and Time от студии ARTE Experience. Игра про исторические события и культуру инуитов — коренных народов на севере Америки.

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Всю прочую информацию можно изучить на специальной страничке официального сайта Apple.