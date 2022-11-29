В сентябре этого года NVIDIA при содействии Valve представила вниманию общественности проект под названием Portal with RTX. Что он делает и зачем нужен, предельно ясно из названия, и вот, сегодня стало известно, что обновлённая версия культовой головоломки появится уже 8 декабря текущего года. Свежий видеоролик, в котором демонстрируется разница в графике между базовой и «рейтрейссированной» версиями — прилагается.
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Вместе с трассировкой лучей в Portal with RTX также реализована поддержка «умного сглаживания» DLSS 3.0, что позволит не жертвовать производительностью ради качества. Непосредственно над обновлённой версией Portal трудилась студия Lightspeed, ранее принимавшая участие в портировании игр Valve на систему NVIDIA Shield.
Оригинальная Portal вышла в октябре 2007 года. Таким образом, Portal with RTX можно воспринимать как отличный, а главное — бесплатный подарок на пятнадцатилетие серии. Все обладатели оригинала получат обновление автоматически.