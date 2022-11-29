С некоторых пор Electronic Arts предлагает предзаказчикам своих игр ранний доступ к новинкам. Чаще всего этот «ранний период» продолжается от нескольких дней до недели, благодаря чему у нас появляется возможность визуально оценить проект до его формального релиза. Именно так сегодня произошло с Need for Speed Unbound, целым часом геймплея которого поделились энтузиасты с YouTube-канала GamersPrey.
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Концептуально ничего особо нового в Need for Speed Unbound нет, однако запись геймплея позволяет взглянуть на местные трассы, автопарк, а также неоднозначно принятые «мультяшные» визуальные эффекты. Последние, к счастью, можно будет отключить в игровых настройках.
Полноценный запуск Need for Speed Unbound состоится 2 декабря.