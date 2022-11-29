Отношение к лутбоксам в среде геймеров однозначное: такой механики быть не должно; по крайней мере, среди игр для детей, и уж точно не за деньги. В отдельных государствах прогрессивные члены местных парламентов сходятся с геймерами в данном мнении и предлагают соответствующие законопроекты. В частности, австралийский депутат Эндрю Уилки представил законопроект, по которому любую видеоигру с лутбоксами будут маркировать возрастным рейтингом «Только для взрослых»; проще говоря, 18+.
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Но это не единственное предложенное в законопроекте изменение. Подразумевается также, что специальная комиссия будет помечать соответствующие видеоигры предупреждениями для родителей или опекунов, дабы те случайно не приобрели своим чадам потенциально опасный с финансовой точки зрения товар.
По мнению законодателя, система лутбоксов в играх слишком уж напоминает азартные игры, а когда речь заходит об их (лутбоксов) покупке за реальные деньги, то границы допустимого окончательно стираются.
Удастся ли законодателям продавить соответствующий законопроект, вопрос хороший. Дело в том, что, во-первых, это не единственный законопроект на соответствующую тему в Австралии за последние несколько лет, а во-вторых, игры с самими лутбоксами стремительно уходят в небытие. Под давлением общественного мнения девелоперы и издатели заменяют продажей фиксированного контента за реальные деньги.