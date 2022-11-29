А в Sony воротят нос и продолжают считать, что им кто-то что-то почему-то должен.

Главной новостью игровой индустрии в этом году стала и, что неудивительно, до сих пор остаётся заключение рекордной по своему масштабу и сумме сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Сейчас проходит процедура одобрения данного соглашения на уровне антимонопольных регуляторов различных государств, и учитывая тот факт, что в этих самых разных государствах соответствующие законодательства имеют разную степень суровости, Microsoft формально готова на уступки при формировании окончательного документа.

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В частности, знакомые с ситуацией источники агентства Reuters сообщают, что Microsoft готова, в частности, предложить десятилетнее соглашение, по которому в течение соответствующего периода обязуется выпускать свои игры в том числе на консолях PlayStation.

Примечательно, что ранее Microsoft уже предлагала Sony десятилетнее соглашение по выпуску игр серии Call of Duty на PlayStation, но японская компания его отвергла. Очевидно, понимая, что в такой ситуации с рэдмондцев можно вытрясти более выгодное предложение.

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В подробности собеседники Reuters вдаваться не стали, очевидно, потому, что сами ими не владеют. Что же до сделки, то несмотря на предсказуемое вставление конкурентами палок в колёса, в Microsoft и Activision Blizzard пока сохраняют оптимизм и рассчитывают, что им удастся завершить всю юридическую часть соглашения до июля следующего года.