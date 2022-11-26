Несмотря на то, что первая Call of Duty Warzone на протяжении всего своего существования страдала от читерства, в Warzone 2.0, по всей видимости, никакого движения в сторону противодействия данному явлению предпринято не было, в результате чего геймеры уже вовсю страдают от действий нечистых на руку участников игрового процесса.
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Дошло даже до того, что жулики начали применять читы, позволяющие взмывать в воздух, управляя техникой — в данном случае, моторными лодками. Зрелище, с одной стороны, забавное, а с другой — противоестественное и полностью ломающее баланс игры.
Как отмечается, не все читеры применяют данную «способность» для порчи игрового процесса другим его участникам. Некоторые просто приглашают других игроков развлечься и в качестве пассажира полюбоваться картой Аль-Мазра, что называется, с высоты птичьего полёта.
На сегодняшний день в Warzone 2.0 так и не исправлена масса недоработок, из-за которых которых пользовательский рейтинг новинки болтается в районе плинтуса, так что читерство здесь хоть и неприятная, но отнюдь не самая большая проблема. И когда всё собираются исправлять — вопрос пока открытый.