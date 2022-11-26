Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Читеры в Call of Duty Warzone 2.0 научились поднимать лодки в воздух
Весьма известная «тема», существующая как минимум пятнадцать лет.
рекомендации
4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700K 16 ядер - быстрее и дешевле i9 12900K
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
3060 Ti MSI дешевле 40 тр

Несмотря на то, что первая Call of Duty Warzone на протяжении всего своего существования страдала от читерства, в Warzone 2.0, по всей видимости, никакого движения в сторону противодействия данному явлению предпринято не было, в результате чего геймеры уже вовсю страдают от действий нечистых на руку участников игрового процесса.

реклама

Дошло даже до того, что жулики начали применять читы, позволяющие взмывать в воздух, управляя техникой — в данном случае, моторными лодками. Зрелище, с одной стороны, забавное, а с другой — противоестественное и полностью ломающее баланс игры.

Как отмечается, не все читеры применяют данную «способность» для порчи игрового процесса другим его участникам. Некоторые просто приглашают других игроков развлечься и в качестве пассажира полюбоваться картой Аль-Мазра, что называется, с высоты птичьего полёта.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
4 вида RTX 4090 в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
3070 за 45 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке

На сегодняшний день в Warzone 2.0 так и не исправлена масса недоработок, из-за которых которых пользовательский рейтинг новинки болтается в районе плинтуса, так что читерство здесь хоть и неприятная, но отнюдь не самая большая проблема. И когда всё собираются исправлять — вопрос пока открытый.

#activision #infinity ward #raven software #call of duty warzone 2.0
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Call of Duty Warzone 2.0, несмотря на многочисленные проблемы, уже опробовали свыше 25 миллионов человек
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Огромные российские стелс-беспилотники С-70 "Охотник" замечены на фоне военных действий на Украине
137
10 утилит для геймеров, которые нужны в игровом компьютере в 2022 году
34
4 лучших процессора для игровых ПК по моему мнению
15
Какую GeForce RTX 3060 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
94
Собираем бесшумный ПК в компактном корпусе - финал
30
Новые фильмы 2022 года, которые стоит посмотреть всей семьей во время праздников
13
ТОП-5 актуальных идей по улучшению современных Android-смартфонов
7
Как перевозить компьютер – в пределах населенного пункта, между городами и между разными странами
15
Child of Light от Ubisoft - просто сказка
13
В Великобритании вышел "мануал" по экономии электричества для населения
14

Сейчас обсуждают

Asmodeus
16:18
Так там речь о другом. О новом способе. Правда он старый, его ещё Алексей Толстой описал.
Глубинная геотермальная энергия позволит нам оставить ископаемое топливо в прошлом
Chihonya
16:11
Только их в глаза никто не видел, кроме палита убогого, есть у меня и не такой хлам)))
Компания AMD теряет долю на рынке видеокарт — чем это грозит геймерам
Asmodeus
16:09
Уже есть. Смотрите "Глухарь".
Ученые из Австралии придумали искусственную клетчатку не имеющую неприятного вкуса
Алкоголик
16:09
Баг какой-то хз.
Компания AMD теряет долю на рынке видеокарт — чем это грозит геймерам
Chihonya
16:08
Компания AMD теряет долю на рынке видеокарт — чем это грозит геймерам
Baron_05
16:08
И вай фай с блютусомм
Zotac представила обновленные мини-ПК ZBOX C с процессорами Intel Alder Lake P
Baron_05
16:07
Ещё и за корпус и питание.
Zotac представила обновленные мини-ПК ZBOX C с процессорами Intel Alder Lake P
Алкоголик
16:07
Вхахвх у меня стоят топовые карты в подвале, это у меня видеокарта затычка чтобы просто видео на экран выводить. А у тебя даже такой нету... уХАХАХАХАХ
Компания AMD теряет долю на рынке видеокарт — чем это грозит геймерам
Chihonya
16:06
ответил лох с 3060))))))))))))))))))))
Компания AMD теряет долю на рынке видеокарт — чем это грозит геймерам
Алкоголик
16:04
Ахахахах нищеброд с 3060
Компания AMD теряет долю на рынке видеокарт — чем это грозит геймерам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем