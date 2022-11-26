Современный геймдев продолжает изо всех сил напоминать решето или сито, в котором разработчики пытаются носить «воду» информации. Безусловно, носить воду в решете можно — физика это позволяет — но мало и медленно, поэтому лучше для таких целей всё же применять вёдра или бронированные цистерны. EA и Criterion же решили продолжить эксперимент, итогом которого стало появление на просторах Сети почти четырёхминутной записи геймплея Need for Speed Unbound.
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Предположительно, в Сеть утекло видео из пресс-версии Need for Speed Unbound — в таком случае, автор утечки грубо нарушил соглашение. Но не исключено, что мы имеем дело с оплошностью со стороны издателя: по какой-то причине в некоторых играх в этом году на консолях отсутствовали таймеры, отсчитывавшие время до указанной даты релиза, и позволявшие пользователю приступить к прохождению заранее.
Официально запуск Unbound состоится второго декабря. Мы отправимся в вымышленный городок Лейкшор, где примем участие в престижном гоночном турнире The Grand.