«Танкистам» из РБ и РФ пора уже привыкнуть к дискриминации.

В этом году разработчики из Lesta Games и головная Wargaming в этом году решили пораньше начать традиционный ивент «Новогоднее наступление». На официальный YouTube-каналах онлайн-игр «Мир танков» и World of Tanks сегодня вышли два видеоролика, посвящённые скорому празднованию Нового года. Но вот их содержимое кардинальное отличается друг от друга.

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Игрокам World of Tanks предлагают отметить «Новогоднее наступление 2023», потратить деньги на коробки и принять участие в разных активностях в компании с актёрами — Арнольдом Шварценеггером и Миллой Йовович. Ролик есть как на EU-канале World of Tanks, так и на недавно созданном — специально для тех, кто перешёл с RU-региона, там все материалы полностью переводятся на русский язык. Собственно, прикреплённый к этой заметке ролик именно оттуда.

А вот поклонникам «Мира танков» пришлось смотреть, безусловно милое, но насквозь вторичное видео про волшебство под Новый год, важность собираться всей семьёй и котиком. Неподготовленный обыватель может спутать этот материал с трейлером новых «Ёлок».

«В каждодневной рутине и спешке бывает сложно понять, что для нас действительно важно. Гаджеты, одежда и карьера часто становятся ценнее семьи и общения.

А помните время, когда самой большой проблемой были насквозь промокшие от снега варежки, самым трудным сражением — битва в снежки, а самой сильной болью — разбитая коленка? Когда, вместо звонка на мобильный, мама кричала с балкона и звала домой, а вам так хотелось ещё немного побегать с друзьями во дворе?

Новогодние праздники — это лучшее время для того, чтобы остановиться, оглянуться вокруг и ощутить те самые, детские эмоции. Обнять родных, сказать, что любите их. Собраться и провести Новый год вместе с близкими людьми можно, даже если вас разделяют сотни и тысячи километров. Мы дорожим нашей игрой, но не забываем о главном», — гласит официальное описание к видео. Наверное, это должно как-то растрогать игроков, которые, кажется, не смогут увидеть у себя в ангаре знаменитых актёров. Мы точно не знаем, а вы как считаете?

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К сожалению, не совсем понятно, заглянут ли к поклонникам «Мира танков» Шварценеггер и Йовович: разработчики на официальном форуме уходят от прямых ответов по этому поводу. Скорее всего, игрокам, оставшимся с «Лестой», готовят отдельный ивент. И с этим ничего уже не поделать.