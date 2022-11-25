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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Татарстане ввели запрет на использование беспилотников
Пока режим базовой готовности не будет снят.
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На официальном портале правовой информации Татарстана появился оцифрованный указ главы республики Рустама Минниханова, согласно которому на территории данного субъекта федерации вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов. Как гласит текст указа, соответствующее решение принято в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности промышленных и транспортных объектов.

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Уточняется, что из данного правила будет исключение: беспилотники, применяемые органами государственной власти и подведомственными ими организациями, органами местного самоуправления, а также физическими и юридическими лицами со специальными договорами с органами государственной власти, под запрет не попадают.

Запрет будет действовать до снятия режима базовой готовности, ранее установленного в рамках Указа Президента России в октябре этого года.

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Очевидно, что данное решение принято в связи с тем, что беспилотники часто применяются для осуществления террористических актов, включая возможность проникновения в места, куда другими способами попасть крайне затруднительно либо вовсе невозможно.

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eclairalail
21:01
У Intel гнутся процессоры - ничего страшного, так задумано! У NVIDIA плавятся разъёмы питания - сами виноваты, неправильно вставляете, а задумано всё правильно! У АМД процы греются до 95 - это нормаль...
По мнению AMD температура 95C в процессорах Ryzen 7000 — это норма
Mr. Night
21:00
у меня AMD RX 5700 XT реф греется в колде до 101 градуса. Работает уже 3.5 года. Когда сгорит, она уже устареет окончательно
По мнению AMD температура 95C в процессорах Ryzen 7000 — это норма
Dimkovski
21:00
Сидит же весь мир на 1060, так же и огромная часть сидит на 660 и 780.
Старые видеокарты NVIDIA GeForce GTX 600, GTX 700 и GTX Titan получили новый драйвер безопасности
pi14cyber
20:59
если мужик сказал что отсосет - то отсосет. и не важно как будет сильно сопротивляться вторая сторона. вот это отличает настоящих мужиков от полупокеров.
Почему пользователи Andriod нищие, а владельцы техники Apple богатые
Bernigan
20:57
Запомните кранозадые, когда оно деградирует и сгорит, это тоже норма
По мнению AMD температура 95C в процессорах Ryzen 7000 — это норма
Death_Arrow
20:57
Напомнило https://www.youtube.com/watch?v=oHyxYQVYmiM
Во Франции поймали самую большую золотую рыбку в истории - её вес составил 30,5 кг
Dimkovski
20:56
Не всё. Но конкретно в случае 3060 переплачивать треть цены за 2фпс и "тишину" смысла мало.
Какую GeForce RTX 3060 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
spambomber3
20:55
Грубо, насрать на всхрюки еврогеев.
Евросоюз объявил Россию "государством-спонсором терроризма", но настоящие террористы сидят в Европе
swr5
20:54
Ну ок! Успокоили. Раз на такое проектировалось значит так тому и быть.
По мнению AMD температура 95C в процессорах Ryzen 7000 — это норма
eclairalail
20:53
Похоже она слопала и старика и его старуху вместе с разбитым корытом
Во Франции поймали самую большую золотую рыбку в истории - её вес составил 30,5 кг
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