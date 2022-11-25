Пока режим базовой готовности не будет снят.

На официальном портале правовой информации Татарстана появился оцифрованный указ главы республики Рустама Минниханова, согласно которому на территории данного субъекта федерации вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов. Как гласит текст указа, соответствующее решение принято в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности промышленных и транспортных объектов.

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Уточняется, что из данного правила будет исключение: беспилотники, применяемые органами государственной власти и подведомственными ими организациями, органами местного самоуправления, а также физическими и юридическими лицами со специальными договорами с органами государственной власти, под запрет не попадают.

Запрет будет действовать до снятия режима базовой готовности, ранее установленного в рамках Указа Президента России в октябре этого года.

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Очевидно, что данное решение принято в связи с тем, что беспилотники часто применяются для осуществления террористических актов, включая возможность проникновения в места, куда другими способами попасть крайне затруднительно либо вовсе невозможно.