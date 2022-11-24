Разгул капитализма научил многих людей тому, что жить можно не по средствам — в кредит, который когда-нибудь, возможно, удастся выплатить. Со временем практика кредитования опускалась всё ниже и ниже по пирамиде потребностей, пока сегодня не стало известно, что в PUBG Mobile появилась возможность в рассрочку покупать облики персонажей и прочие «косметические» элементы.
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Работает это следующим образом: игрок приобретает «косметику» в рассрочку, а его платёж разбивается на три части. Доступ к контенту даётся с первого платежа, однако если вовремя (в течение тридцати суток) не произвести следующий платёж, то косметический контент отберут. После трёх последовательных платежей контент считается полностью приобретённым и может быть использован без ограничений.
Примечательно, что функция рассрочки пока временная — до 12 марта следующего года. Будут её продлевать или же введут на постоянную основу, пока неизвестно.