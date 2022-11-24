Тогда же он появится на консолях.

Разработчики из компании Rockfish Games, которые заняты сейчас поддержкой и развитием космического симулятора Everspace 2, намерены выпустить его из раннего доступа в начале будущего года. Финальная версия проекта, помимо всего прочего, должна выйти на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

реклама

Напомним, на сегодняшний день последним крупным обновлением для Everspace 2 является Ancient Rifts. Он добавил в игру новые легендарные предметы, задания, сигналы бедствия и юнитов. Также разработчики исправили множество багов и ввели поддержку технологии AMD FSR 2.1. Полный список изменений находится здесь.

Everspace 2 — это космический шутер для одного игрока с открытом миром, в котором есть много «лута» и элементов классической ролевой игры.

Официальное описание Everspace 2:

«Открывайте новые инопланетные виды, тайны, головоломки, сокровища и защищайте свою добычу от космических пиратов. Однако не переоценивайте себя: на пути вам встретятся опасные зоны, полные щедрых наград.

Уничтожайте врагов, как принято в Everspace: уклоняйтесь, уворачивайтесь и открывайте по противникам беспощадный огонь. Используйте широкий арсенал, чтобы побеждать разнообразных врагов. В любой ситуации пользуйтесь особенностями местности, в которой оказались, чтобы получить преимущество и одержать верх даже над превосходящими силами противника.

Создайте собственную коллекцию кораблей: сочетайте разнообразные отсеки, оружие, устройства и характеристики в соответствии со своим вкусом и текущими задачами».

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Core i9 12900 - цена снижена на 10% RTX 3090 уже за 100 тр с началом 4 вида RTX 4090 в Регарде Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена снижена

На момент написания данного материала Everspace 2 собрала более 4,7 тысяч отзывов в Steam, из которых 87 % — положительные.