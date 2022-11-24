Разработчики из компании Rockfish Games, которые заняты сейчас поддержкой и развитием космического симулятора Everspace 2, намерены выпустить его из раннего доступа в начале будущего года. Финальная версия проекта, помимо всего прочего, должна выйти на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.
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Напомним, на сегодняшний день последним крупным обновлением для Everspace 2 является Ancient Rifts. Он добавил в игру новые легендарные предметы, задания, сигналы бедствия и юнитов. Также разработчики исправили множество багов и ввели поддержку технологии AMD FSR 2.1. Полный список изменений находится здесь.
Everspace 2 — это космический шутер для одного игрока с открытом миром, в котором есть много «лута» и элементов классической ролевой игры.
Официальное описание Everspace 2:
«Открывайте новые инопланетные виды, тайны, головоломки, сокровища и защищайте свою добычу от космических пиратов. Однако не переоценивайте себя: на пути вам встретятся опасные зоны, полные щедрых наград.
Уничтожайте врагов, как принято в Everspace: уклоняйтесь, уворачивайтесь и открывайте по противникам беспощадный огонь. Используйте широкий арсенал, чтобы побеждать разнообразных врагов. В любой ситуации пользуйтесь особенностями местности, в которой оказались, чтобы получить преимущество и одержать верх даже над превосходящими силами противника.
Создайте собственную коллекцию кораблей: сочетайте разнообразные отсеки, оружие, устройства и характеристики в соответствии со своим вкусом и текущими задачами».
На момент написания данного материала Everspace 2 собрала более 4,7 тысяч отзывов в Steam, из которых 87 % — положительные.