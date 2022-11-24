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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Из App Store вновь удалили приложение СБОЛ — копию «Сбербанка Онлайн»
Кто успел — тот молодец. Теперь главное случайно не сделать «хард ресет».
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Эпопея с элементами трагикомедии, посвящённая противостоянию «Сбера» с Apple App Store, который исполняет так называемые санкции и удаляет со своих ресурсов и систем весь контент внесённых в соответствующие нежелательные списки российских компаний, продолжается. Официальное приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из App Store ещё на самом ожесточённом этапе санкционной войны, затем представители «Сбера» решили схитрить и в августе добавили в App Store якобы стороннее приложение под названием «СБОЛ».

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Спустя всего неделю и оно было удалено, затем «Сбер» повторил попытку и вновь загрузил видоизменённый «СБОЛ», рекомендуя своим пользователям на всякий случай поскорее его загрузить и установить на свои смартфоны. Приложение просуществовало на просторах App Store в течение месяца. Что ж, сегодня техподдержка Apple разгадала «ребус» и «снесла» приложение в очередной раз.

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Стоит отметить, что после всего, что произошло, мобильная техника Apple в России стала «токсичной» ввиду закрытости применяемой в ней операционной системы, не допускающей установку приложений ниоткуда, кроме App Store. Недавно ЕС принял постановление, по которому Apple могут обязать разрешить установку приложений на свои устройства со сторонних сервисов. Наверняка данная идея распространится и на другие государства и экономические объединения, а Apple не останется ничего другого, как подчиниться.

#apple #ios
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