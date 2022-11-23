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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы «Ведьмака 3» рассказали, что ждёт игроков в крупном декабрьском графическом обновлении
Его всё ещё кличут «некстгенным».
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Как и было обещано, сегодня CD Projekt RED провела презентацию запланированного к выпуску в следующем месяце крупного графического обновления The Witcher 3 Wild Hunt, которое то ли по старой памяти, то ли по новой моде продолжают называть «некстгенным» даже несмотря на тот факт, что это самое «новое поколение» уже два года как поколение текущее. Но не будем вдаваться в лирику, а перейдём к делу.

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Как сообщили разработчики, в обновлённой версии The Witcher 3 Wild Hunt будет применяться трассировка лучей, а также технологии масштабирования («умного» сглаживания) DLSS и FSR. Кроме того, можно рассчитывать на сверхвысокие настройки качества в PC-версии, поддержку фоторежима, а также режима вида из-за плеча Геральта.

Консольные версии, для которых в первую очередь это всё и делалось, в обиде не оставили: улучшенная графика при 60 fps, полная поддержка контроллера DualSense с его фирменными адаптивными триггерами и тактильной отдачей.

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В целом в игре значительно повысится качество текстур, будет реализована система кросс-сохранений между платформами, что позволит начинать игру, условно, на консоли, а продолжать на компьютере, и наоборот, внедрятся дополнительные настройки из разряда удобства пользования, возможность ставить катсцены на паузу, и многое другое. Также будет добавлен некий контент, созданный под вдохновением от сериала «Ведьмак» от Netflix. С полным перечнем нововведений с нами поделятся ближе к запуску обновления, назначенному на 14 декабря.

#cd projekt red #the witcher 3 wild hunt
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