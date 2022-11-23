Ранее здравомыслящие депутаты раскритиковали подобную идею.

На прошлой неделе Рунет содрогнулся от очередного сомнительного предложения отдельных членов Государственной Думы, а именно — первой замглавы думского комитета по просвещению Яны Лантратовой, предложившей ввести поправку к законопроекту против ЛГБТ-пропаганды, подразумевавшую ограничение распространения видеоигр, в которых наблюдается не только «радужная» тематика, но и избыток насилия и жестокости.

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Буквально в тот же день идею Лантратовой раскритиковали, опасаясь, что реализация подобной поправки к закону самым негативным образом повлияет на развитие игровой индустрии в стране, ну а сегодня из Госдумы пришла позитивная новость — поправку отклонили, о чём передаёт «РИА Новости».

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Впрочем, радоваться пока рано, поскольку отступать от своей идеи Лантратова не собирается. По её словам, до конца года планируется подготовить отдельный законопроект о регулировании индустрии видеоигр. К чему это всё приведёт — поживём-увидим.