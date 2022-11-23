О возможности выпуска консольных версий боевика Valorant говорят уже не первый год, но пока что дальше слов дело не доходило. Возможно, состояние неопределённости в отношении соответствующих версий Valorant скоро перестанет быть таковым: сегодня внимательные пользователи Сети заметили, что студия Riot Games ищет специалистов для работы над версиями своего сетевого шутера для консолей.
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В частности, компании требуются менеджер по геймдизайну и старший геймдизайнер, в задачу которых войдёт адаптация боевой системы Valorant под консольные версии. Что имеется в виду, пока не вполне ясно.
Стоит отметить, что Riot также попутно трудится над мобильными версиями Valorant. Учитывая, что на персональных компьютерах данный проект скорее мёртв, чем жив, решение правильное, хоть и сильно запоздалое: по-хорошему, все версии Valorant было необходимо выпускать одновременно. Сейчас же данный проект отодвинут в сторону и проигрывает в конкурентной борьбе с другими «тайтлами».