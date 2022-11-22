В рамках соответствующей прямой трансляции.

Недавно CD Projekt RED объявила о том, что масштабное графическое обновление The Witcher 3 Wild Hunt, которое по какому-то недоразумению до сих пор кличут «некстгенным» спустя два года после выхода консолей текущего поколения, выйдет в свет в середине декабря. До сих пор мы толком не видели, чем это обновление визуально порадует геймеров, но завтра, по всей видимости, эта несправедливость закончится: соответствующему обновлению посвятят специальную прямую трансляцию.

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Трансляция запланирована на 20:00 по московскому времени. Очевидно, нам продемонстрируют, как в обновлённой версии «Ведьмака 3» будет функционировать трассировка лучей и прочие графические навороты.

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Само обновление должно выйти 14 декабря и будет бесплатным для всех владельцев игры.