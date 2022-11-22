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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
При Илоне Маске численность персонала Twitter уменьшилась в три раза, но он заявил, что готов нанимать новых сотрудников
Прежде всего, разработчиков — причём, в разных странах.
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Как сообщает The Verge, во время своего общения по видеоконференцсвязи с сотрудниками Twitter новый владелец компании заявил, что оптимизация штатного расписания завершена, и на некоторых направлениях даже необходимо нанимать новых сотрудников. В первую очередь, речь идёт о специалистах по разработке программного обеспечения, хотя и для специалистов в области продажи рекламы новые места в компании найдутся. По иронии судьбы, предыдущая волна сокращений сильно проредила именно эти позиции, так что пока не совсем понятно, какими качествами должны обладать новые претенденты, чтобы получить место в Twitter.

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Источник изображения: Intel

Маск подчеркнул, что реорганизация Twitter продвигается не без ошибок, но со временем всё стабилизируется. Переносить штаб-квартиру в Техас, где с некоторых пор располагается головной офис Tesla, Илон Маск не собирается, но некоторое перераспределение управленческих функций по географическому признаку всё же состоится. Он также рассчитывает сформировать локальные команды разработчиков Twitter во всех странах, где эта социальная сеть достаточно популярна.

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Накануне стало известно, что к началу текущей недели штат Twitter сократился с 7500 до примерно 2700 человек, и всё это произошло уже при Илоне Маске. Миллиардер пообещал, что сотрудники смогут получать вознаграждение акциями Twitter, как это сейчас происходит раз в полгода в аэрокосмической компании SpaceX, которая формально не считается публичной. Маск подчеркнул, что коллективу Twitter важно сохранять возможность выражения на этой платформе самых разных точек зрения, даже если они кому-то могут не нравиться.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter
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