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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: релизный трейлер дополнения Dragonflight к MMO-долгожителю World of Warcraft
Аддон выйдет 29 ноября.
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До релиза очередного дополнения к MMO-долгожителю World of Warcraft остаётся всего неделя. Разработчики из компании Blizzard решили напомнить об этом с помощью отдельного трейлера. Но здесь есть один интересный момент, о котором мы сейчас расскажем.

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Итак, видеоролик, посвящённый скорому релизу аддона Dragonflight, позиционируется своими авторами как геймплейный, но реальных кадров с игровым процессом в нём практически нет. Зритель может лишь наблюдать за нарезкой постановочных сцен и сюжетных вклеек — никаких тебе забегов с классическим для World of Warcraft режимом камеры.

Напомним, Dragonflight предложит игрокам посетить совершенно новую локацию — Драконьи острова. Там ещё предстоит узнать, каким образом драконы смогли спрятать от всего мира свой мир и тайны.

Напомним также, что кое-что из запланированного для дополнения контента уже доступно в игре. Например, завсегдатаи World of Warcraft могут себе создать драктира-пробудителя и пройти его кампанию, которая познакомит с главным «плохишом» всего аддона.

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Наконец, игровое событие «Изначальный шторм» поможет настроиться на нужный лад, заданный Dragonflight, релиз которого состоится 29 ноября.

#blizzard #world of warcraft
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