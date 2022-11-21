Тот случай, когда деньги всё-таки оказались дороже «понтов».

На протяжении нескольких лет Ubisoft изображала из себя бунтующего подростка, вырвавшегося из-под опеки Steam: компания перестала продавать свои новые игры в сервисе от Valve, предпочтя распространять их как в собственном магазине, так и в Epic Games Store в рамках соглашения с «Эпиками». По всей видимости, эксперимент был признан неудачным, поскольку сегодня представители компании в комментарии изданию Eurogamer сообщили о возвращении в «родную гавань» — в Steam.

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Так, Steam-страница Assassin’s Creed Valhalla уже появилась с обозначенной датой выхода 6 декабря, а следом, по плану, должны появиться и страницы Anno 1800 с Roller Champions. Последующие игры производства Ubisoft, надо полагать, также будут выходить в Steam, однако официальной информации на этот счёт опубликовано не было.

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В России, впрочем, от этой новости пока ни холодно, ни жарко: Ubisoft ещё весной объявила о приостановке деятельности на российском рынке, и неизвестно, когда это крайне недальновидное решение будет пересмотрено. Что же до Steam, то без «костылей» в российском регионе оплачивать покупки в сервисе всё также невозможно — не функционирует даже платёжная система QIWI, которая в том же Epic Games Store, например, всё это время работает без нареканий.