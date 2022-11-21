Сто уровней, в каждом — что-то полезное.

Завтра днём в Battlefield 2042 стартует третий контентный сезон, который нарекли «Эскалацией». Геймплей третьего сезона нам уже продемонстрировали ранее, теперь очередь дошла до публикации видеоролика для сопутствующего новому сезону боевого пропуска с дополнительным контентом.

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Помимо косметического контента, включающего в себя наборы обликов для специалистов, оружия и техники, к игре также применят обновление версии 3.0. Благодаря ему, например, в игре усовершенствуется система меток, включая возвращение 3D-споттинга, будут внесены улучшения в интерфейс, а технику разобьют на категории. Также следует ждать улучшенное звуковое сопровождение, облагороженные анимации и менее «заторможенное» управление.

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Battlefield 2042 доступна на всех актуальных платформах. За год, прошедший с момента релиза, разработчикам удалось довести своё творение до ума, однако большинство игроков сходятся во мнении, что ложка хороша к обеду, а игра — к релизу.