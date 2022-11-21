В рамках The Game Awards.

Нынешний год, несмотря на его богатство различными тревожными новостями, пролетел ровно так же незаметно, как и все предыдущие. На дворе уже почти декабрь, а это значит, что совсем скоро пройдёт последнее в году крупное игровое мероприятие — The Game Awards. Программой мероприятия его организатор и ведущий Джефф Кили пока не делится, поэтому остаётся уповать только на милость инсайдеров. Наиболее авторитетный из них — Том Хендерсон — уверен, например, что в ходе TGA 2022 будет полноценно продемонстрирована Star Wars Jedi Survivor.

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По крайней мере, источники Хендерсона сообщают о том, что Star Wars Jedi Survivor включена в программу The Game Awards 2022. В каком виде она в неё включена и чего следует ждать — не сообщается. Логично предположить, что просто так на мероприятия подобного масштаба не приезжают, так что имеет смысл ожидать публикации хотя бы геймплейного трейлера новинки.

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Напомним, что Star Wars Jedi Survivor является прямым продолжением Jedi Fallen Order. Мы будем играть за заматеревшего Кэла Кестиса, которому предстоит пройти массу новых суровых испытаний. Релиз должен состояться в следующем году.