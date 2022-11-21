Нынешний год, несмотря на его богатство различными тревожными новостями, пролетел ровно так же незаметно, как и все предыдущие. На дворе уже почти декабрь, а это значит, что совсем скоро пройдёт последнее в году крупное игровое мероприятие — The Game Awards. Программой мероприятия его организатор и ведущий Джефф Кили пока не делится, поэтому остаётся уповать только на милость инсайдеров. Наиболее авторитетный из них — Том Хендерсон — уверен, например, что в ходе TGA 2022 будет полноценно продемонстрирована Star Wars Jedi Survivor.
реклама
По крайней мере, источники Хендерсона сообщают о том, что Star Wars Jedi Survivor включена в программу The Game Awards 2022. В каком виде она в неё включена и чего следует ждать — не сообщается. Логично предположить, что просто так на мероприятия подобного масштаба не приезжают, так что имеет смысл ожидать публикации хотя бы геймплейного трейлера новинки.
Напомним, что Star Wars Jedi Survivor является прямым продолжением Jedi Fallen Order. Мы будем играть за заматеревшего Кэла Кестиса, которому предстоит пройти массу новых суровых испытаний. Релиз должен состояться в следующем году.