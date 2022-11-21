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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Gran Turismo 7 получит обновление по случаю 25-летия серии
В его состав войдёт всякая мелочёвка вроде новых машин. Скорее всего.
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В конце этого года серии гоночных аркад Gran Turismo исполнится 25 лет. Срок, прямо скажем, внушительный, и его необходимо отметить. Чем разработчики из Polyphony Digital и займутся в ближайшее время. В частности, в скором времени в Gran Turismo 7 появится соответствующее «праздничное» обновление.

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В подробности содержимого обновления авторы пока не вдаются, но в фанатской среде бытует мнение, что разработчики порадуют геймеров новыми спорткарами. В любом случае, на данном этапе все сведения касательно обновления пребывают в категории слухов, поэтому единственным верным шагом будет дождаться официального анонса. Если это, конечно, кому-то интересно.

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Релиз Gran Turismo 7 состоялся в начале весны текущего года. Новинка получила в основном позитивные оценки прессы и пользователей.

#gran turismo 7
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