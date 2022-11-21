Поспешность, считают в ГД, приведёт к негативным последствиям.

Разговоры о необходимости государственного регулирования видеоигровой индустрии в России поднимаются так часто, что сомнений уже быть не должно: рано или поздно в этой сфере начнут заниматься ограничениями. В какой форме это будет происходить, пока говорить преждевременно, однако вводить наказания за «пропаганду» насилия, ЛГБТ, стрельб в школе и прочего необходимо в более продуманном виде. О чём в рамках обсуждения поправок к соответствующему закону заявил депутат Александр Хинштейн.

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По его словам, «видеоигры нуждаются в регулировании, но не в формате поправок ко второму чтению». Торопиться в данном вопросе нельзя, иначе можно добиться обратных последствий, например, полного исчезновения шутеров.

Видеоигры, считают в Госдуме, должны регулироваться в рамках отдельного, тщательно проработанного законопроекта.

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Стоит отметить, что опасения Хинштейна полностью оправданы, поскольку если подходить к регулированию игровой индустрии с тем уровнем фанатизма, который предлагают некоторые его коллеги, то под запрет могут попасть все шутеры — просто исходя из того факта, что данная жанровая принадлежность подразумевает жестокость и насилие. Ранее Хинштейн отмечал, что в России плохо реализован механизм возрастных рейтингов. По всей видимости, начать регулирование могут именно отсюда.