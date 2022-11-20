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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики Destiny 2 рассказали, как будут улучшать ключевой режим «Горнило»
Мелких изменений будет очень много.
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Разработчики из компании Bungie рассказали, каким образом собираются в дальнейшем развивать режим «Горнило» в Destiny 2. Отдельные нововведения должны появиться в игре уже со стартом следующего сезона, который намечен на 6 декабря. Во всех прочих случаях речь идёт уже о начале 2023 года.

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Так, с 19 сезона режим «Быстрая игра» в Destiny 2 будет совмещать в себе режимы «Столкновение» и «Контроль», а при подборе матча система начнёт использовать упрощённый SBMM.

Также в рамках 19 сезона в игру «занесут» множество мелкого контента: новые триумфы и печать под «Горнило», новый режим в «Железном знамении» с захватом и удержанием отдельных зон, новые подарки для обновлённого «Железного знамени» и многое другое.

Разработчики также намерены с 19 сезона заняться тестированием FBMM — подбора игроков по боевой группе. Получается, теперь группа из шести игроков гарантированно будет встречаться с такой же группой из шести Стражей.

На 2023 год авторы планируют добавить в «Горнило» три карты: одну совершенно новую и ещё две из ранних готов Destiny 2. А за участие в соревновательных матчей игроки могут получить ценную награду — револьвер «Роза» с обновлёнными перками.

Если вы до сих пор активно играете в Destiny 2, то будет полезным знать, что с 22 ноября в игре начнётся специальный ивент, в котором Стражи станут собирать капитанские монеты по всей Солнечной системе.

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Destiny 2 на данный момент доступна на ПК и консолях обоих поколений. Расширение «Конец света» должно появиться 28 февраля будущего года.

#bungie #destiny 2
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