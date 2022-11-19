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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели перезапуска Perfect Dark в очередной раз заявили, что разработка проекта идёт по плану
Правда, план такой себе. Но главное, что по плану.
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После того как в позапрошлом году прозвучал анонс перезапуска Perfect Dark, за которым не последовало никаких внятных подробностей проекта, по Сети неизбежно поползли слухи о том, что с производством экшена всё продвигается отнюдь не так благополучно, как нам пытаются рассказать. Тем не менее, девелоперы продолжают стоять на своём, и на днях Фил Роджерс, руководитель студии Crystal Dynamics, которую привлекли для содействия разработке совместно с коллективом The Initiative, вновь заявил, что всё идёт согласно плану.

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По словам Роджерса, работа над перезапуском Perfect Dark продвигается, и не просто успешно, а «крайне успешно». Почему с нами пока не хотят делиться хотя бы частью этого успеха, заставляя пребывать в неведении, которое неизбежно порождает пессимистические мысли, неясно.

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О сроках сдачи перезапуска в релиз так ничего и неизвестно.

#crystal dynamics #perfect dark #the initiative
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