Правда, план такой себе. Но главное, что по плану.

После того как в позапрошлом году прозвучал анонс перезапуска Perfect Dark, за которым не последовало никаких внятных подробностей проекта, по Сети неизбежно поползли слухи о том, что с производством экшена всё продвигается отнюдь не так благополучно, как нам пытаются рассказать. Тем не менее, девелоперы продолжают стоять на своём, и на днях Фил Роджерс, руководитель студии Crystal Dynamics, которую привлекли для содействия разработке совместно с коллективом The Initiative, вновь заявил, что всё идёт согласно плану.

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По словам Роджерса, работа над перезапуском Perfect Dark продвигается, и не просто успешно, а «крайне успешно». Почему с нами пока не хотят делиться хотя бы частью этого успеха, заставляя пребывать в неведении, которое неизбежно порождает пессимистические мысли, неясно.

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О сроках сдачи перезапуска в релиз так ничего и неизвестно.