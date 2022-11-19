Новый владелец бизнеса пытается понять, как всё работает.

Что бы там ни воображали некоторые провокаторы, единственной причиной, по которым офисы Twitter оказались вчера, стала новая волна сокращений персонала, в ходе которой Илон Маск (Elon Musk) предпочёл сохранить рабочие места только за теми сотрудниками, которые выразили готовность денно и нощно служить делу трансформации бизнеса. Чтобы те сотрудники, которые уже потеряли работу, не получили доступ к служебной информации, офисы пришлось закрыть в пятницу до понедельника.

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Как отмечает CNBC со ссылкой на откровения как минимум троих сокращённых ранее сотрудников Twitter, они сохранили доступ к информационным системам и группам в мессенджерах, где ранее обменивались данными с коллегами. По сути, сейчас в Twitter царит такая неразбериха, что администраторы не успевают следить за тем, кто из сотрудников уже уволен, а кому доступ к информационной инфраструктуре нужно сохранить.

Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

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Одновременно сообщается, что ключевые разработчики из штата Twitter в пятницу получили от Илона Маска письма с требованием отправить ему список своих самых серьёзных достижений за последние полгода и снабдить их скриншотами с фрагментами кода. Наиболее компетентных специалистов Маск в дальнейшем пригласил на личную встречу в офис Twitter в Сан-Франциско. Лишь для тех, кому было позволено продолжить работать удалённо, в том числе — по семейным обстоятельствам, Маск согласился сделать исключение и связаться с ними по видеоканалу. Цель этих собеседований, как пояснил Илон Маск — разобраться в программной основе социальной сети Twitter. Глава компании добавил, что останется на работе до позднего вечера пятницы и утром в субботу, так что всех приглашаемых разработчиков сможет принять в своём офисе на десятом этаже штаб-квартиры.