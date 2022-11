Выживать всегда веселее вместе, если что. Но не это главное.

Разработчики из независимой студии Starry в рамках мероприятия PC Gaming Show: 2023 Preview показали геймплейный трейлер Once Human — многопользовательского симулятора выживания в открытом мире и в антураже постапокалиптического будущего.

В начале ролика нам показали посещение больницы: спокойная прогулка по некогда стерильным коридорам очень быстро сменяется перестрелкой с медленно подступающими монстрами. Здешние враги очень любят сокращать дистанцию и навязывать игроку ближний бой с попытками укусить его за лицо.

Очень скоро выясняется, что в больнице происходят какие-то ненормальные дела: везде разводы крови от перетаскиваемых тел, напарника героини поднимает к потолку какая-то невидимая сила. А потом нам показывают монстров, облик которых отсылает к дилогии The Last of Us. В конце этой неприятной прогулке напарникам приходится иметь дело с промежуточным боссом — огромной паучихой с человеческой головой и волосами.

Главная героиня Once Human — некий мета-человек, переживший заражение и способный использовать силу звёздной пыли. Апокалипсис в мире Once Human изменил всё. Что касается самой предыстории, то разработчики особо не горят желанием рассказывать всё в деталях. Скорее всего, «лор» будет раскрываться постепенно, по мере выхода обновлений.

«Играйте в одиночку или же собирайтесь в группы вместе с другими игроками, чтобы сражаться, строить и исследовать мир. Вы наша последняя надежда посреди этого хаоса. Сразитесь с полчищами врагов, которые когда-то также были людьми. Бросайте вызов боссам из другого измерения, получайте мощные предметы и уменьшайте распространение заражения Звездной пылью. Вы сражаетесь не только за себя, вы сражаетесь за всех выживших», — гласит официальное описание к игре.

Стартовая версия Once Human в плане контента будет давать игрокам доступ к 100 различным чертежам, которые важно собирать для создания нового оружия. Последнее тут разделено на 7 разных категорий. Ещё одна механика — использование ядра территории для постройки собственного дома. Стиль постройки игра даст выбрать, что хорошо. Можно спроектировать таунхаус с патио, кухней и гаражом, или же придерживаться минимализма, ограничившись маленькой комнаткой со всем необходимым.

По мере развития своего персонажа игрок в Once Human будет узнавать правду о звёздной пыли, исследовать поселения людей, находить союзников и уничтожать боссов. Релиз Once Human запланирован на четвёртый квартал 2023 года, старт бета-тестирования намечен на 6 января. Среди целевых платформ точно будет ПК — своя страница в Steam у проекта уже есть.