Когда весной этого года в продажу в раннем доступе поступила стратегия Dune Spice Wars, разработчики сразу заявили, что будут регулярно снабжать своё творение новым контентом. Пока что обещание удаётся сдерживать: к игре было применено обновление Air & Sand, добавляющее в проект много полезного игрового контента.
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Среди такового, например, летательные аппараты для каждой фракции. Космолёты отличаются особыми фракционными способностями, связанными с самой сущностью конкретной фракции. Например, корабли контрабандистов обладают высоким уровнем скрытности, а Харконнены полагаются на высокую огневую мощь.
Для производства кораблей необходим новый ресурс, а среди нейтралов стали расхаживать Ренегаты, одержимые идеей разграбления процветающих поселений и наведения ужаса на их жителей. С этой напастью нам в том числе предстоит разбираться. Также на базе теперь можно разместить специальную постройку, позволяющую настраивать снаряжение бойцов исходя из текущих потребностей. При воздушной атаке, например, солдат можно снарядить противовоздушными комплексами.
Полноценный запуск Dune Spice Wars должен состояться в следующем году, пока без конкретики.