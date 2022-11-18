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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стратегия Dune Spice Wars обзавелась крупным обновлением Air & Sand
Проект потихоньку-помаленьку развивается.
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Когда весной этого года в продажу в раннем доступе поступила стратегия Dune Spice Wars, разработчики сразу заявили, что будут регулярно снабжать своё творение новым контентом. Пока что обещание удаётся сдерживать: к игре было применено обновление Air & Sand, добавляющее в проект много полезного игрового контента.

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Среди такового, например, летательные аппараты для каждой фракции. Космолёты отличаются особыми фракционными способностями, связанными с самой сущностью конкретной фракции. Например, корабли контрабандистов обладают высоким уровнем скрытности, а Харконнены полагаются на высокую огневую мощь.

Для производства кораблей необходим новый ресурс, а среди нейтралов стали расхаживать Ренегаты, одержимые идеей разграбления процветающих поселений и наведения ужаса на их жителей. С этой напастью нам в том числе предстоит разбираться. Также на базе теперь можно разместить специальную постройку, позволяющую настраивать снаряжение бойцов исходя из текущих потребностей. При воздушной атаке, например, солдат можно снарядить противовоздушными комплексами.

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Полноценный запуск Dune Spice Wars должен состояться в следующем году, пока без конкретики.

#dune spice wars
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