С помощью Overwatch 2 компания Blizzard смогла отличиться. Естественно, не в хорошем смысле, а в самом плохом — в плане неуёмной жадности. Компания не считает зазорным продавать за большие деньги облики персонажей шестилетней давности, принуждать к покупке целых наборов без возможности приобретения их частей по отдельности, и в целом удивляет своей ценовой политикой, когда за один несчастный облик просят столько же денег, сколько другие разработчики просят за всю игру.
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Blizzard явно переборщила, и вот, до представителей компании сей факт тоже начал потихоньку «доходить». В своём комментарии на сайте Overwatch 2 исполнительный продюсер проекта Джаред Нойс заявил, что разработчики в курсе недовольства игроков системой прогрессии в боевом пропуске, и во многом разделяют мнение геймеров. Для начала Blizzard планирует выпускать больше бесплатных обликов, которые игроки смогут получать без приобретения дорогостоящих боевых пропусков.
Кроме того, в саму систему прогрессии боевого пропуска также будут внесены изменения. Как заверяет Нойс, в планы компании входит внесение разнообразия в боевой пропуск и добавление новых интересных испытаний, способствующих продвижение по его (боевого пропуска) уровням. Если верить Нойсу, то Blizzard стремится сделать так, чтобы выполнение ежедневных/еженедельных заданий приносило удовольствие даже в том случае, если этот процесс привёл к череде поражений посреди ночи.
Была затронута и тема очередей на поиск матча. В Blizzard известно о проблеме, но конкретного решения пока не выработано. Возможно, игрокам, заходящим на дефицитную в плане пользовательской базы роль, будут давать дополнительные бонусы прогрессии по боевому пропуску.