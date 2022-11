Интересно, как долго эта повальная толерантность не к месту будет продолжаться?

Когда человек ни в чём себе не отказывает и не знает труда и страданий, то он зачастую от скуки начинает заниматься откровенной ерундой. И хотя в мире назревает чудовищный по своим масштабам экономический, продовольственный, а за всем этим — и политический кризис, некоторые правозащитные организации не видят реальных проблем и продолжают сражаться с ветряными мельницами.

Например, организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное отношение к животным») обратилась к руководству студии Sony Santa Monica с просьбой добавить в God of War Ragnarok режим, запрещающий проявления жестокости по отношению к животным. По мнению активистов PETA, в новых приключениях Кратоса представлено большое количество агрессии по отношению к фауне, и в качестве примера члены организации упоминают сражение с крупным боссом-волком. Как пишут активисты PETA, этот босс-волк на протяжении веков был прикован цепями на морозе, поэтому столь жестокое поведение главного героя выглядит бесчеловечным.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда PETA пытается продавить свою повестку в видеоигры. В прошлый раз то же самое происходило в отношении Far Cry 6, откуда активисты организации требовали убрать петушиные бои.

Хотелось бы верить, что разработчики не поддадутся. А активистам PETA следовало бы направить свою энергию в более продуктивное и полезное русло.