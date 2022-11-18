Плохиши должны установить бомбу, добряки — обезвредить. Классика.

Уважающий себя командный тактический шутер должен обладать режимом с установкой и обезвреживанием бомбы, посчитали, по всей видимости, разработчики боевика Insurgency Sandstorm, выпустившие для своего проекта долгожданное обновление под названием Operation Livewire.

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Главное нововведение — это, естественно, режим под названием Defusal, подразумевающий противостояние повстанцев, которым необходимо установить и подорвать бомбу, с силами охраны, в задачу которых входит предотвращение террористического акта. Помимо нового режима на старый хорошо всем известный лад в обновлении Operation Livewire также содержится новое оружие и комплект снаряжения для обеих сторон.

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Напомним, что Insurgency Sandstorm вышла в 2018 году, и хотя получила высокие пользовательские оценки, высоким уровнем пользовательской вовлечённости похвастать всё же не может. Возможно, режим в духе Counter-Strike хотя бы немного позволит восстановить справедливость.