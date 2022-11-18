Обеспечивать её техническими ресурсами становится всё сложнее.

По информации Bloomberg, сотрясаемая реформами Илона Маска (Elon Musk) социальная сеть продолжает бить рекорды популярности, и новый владелец компании явно это подмечает на её же страницах. Выражая невольную иронию по поводу времени обновления этого рекорда, которое для Twitter должно быть непростым, Илон Маск заявил сегодня, что социальная сеть снова достигла исторического максимума популярности — уже второй раз с момента её покупки миллиардером в конце октября.

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Источник изображения: Reuters

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В предыдущий раз максимальное количество активных пользователей было зарегистрировано на страницах Twitter неделю назад. В начале текущей недели Илон Маск уже обращался к теме роста рейтингов Twitter, опубликовав сопутствующий график. Кстати, многие из уволенных на этой неделе сотрудников компании выразили озабоченность соседством двух тенденций. Численность персонала Twitter, включая специалистов по обслуживанию инфраструктуры, продолжает сокращаться, а нагрузка на эту инфраструктуру растёт. В определённый момент, по мнению специалистов, это приведёт если не коллапсу, то к серьёзным проблемам с доступностью сервиса пользователям.