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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
К светлому будущему Twitter Илон Маск готов вести только отъявленных трудоголиков
Но при этом он смягчил требования к удалённой работе.
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Своими решительными реформами в Twitter, которые продолжают сопровождаться внезапными сокращениями штата, Илон Маск (Elon Musk) нажил себе в рядах сотрудников такое количество недоброжелателей, что вся внутренняя переписка становится достоянием средств массовой информации буквально за считаные часы. Как поясняет CNBC, попытка поднять на штурм заветной цели перехода к бизнес-модели Twitter 2.0 оставшуюся часть коллектива компании успехом не увенчалась.

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Источник изображения: Getty Images

По словам очевидцев, ещё в среду сотрудники Twitter начали получать письма от руководства со ссылкой на форму опроса, в которой им предлагалось либо выбрать усиленный режим работы, либо согласиться покинуть коллектив с выплатой причитающихся пособий. Если верить обобщённой некоторыми СМИ статистике, надрываться в Twitter ради непонятных целей при новом руководстве захотели не все. Свой выбор сотрудникам следовало сделать до пяти вечера четверга, а в пятницу доступ в офисы был в очередной раз заблокирован, поскольку новое руководство в очередной раз принялось сортировать сотрудников на тех, кто покинул штат, и тех, кто продолжит работать. Последние смогут вернуться в офисы в грядущий понедельник, а количество сокращённых на этой неделе сотрудников, по некоторым данным, уже измеряется сотнями.

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Самое интересное, что некоторых ушедших из компании по собственному желанию ценных специалистов Илон Маск пытается вернуть, и ради этого даже проводит собрания в очном формате. Одновременно он смягчил риторику в отношении удалённой работы. Испытывающие в ней потребность сотрудники Twitter теперь не будут проходить личное собеседование с Маском, но их непосредственные руководители должны будут доказать главе компании, что рассматриваемые кандидатуры на предоставление «поблажки» чрезвычайно ценны для Twitter и обладают исключительно высокой производительностью труда. При этом все попытки подлога и злоупотреблений Маск обещает карать увольнением провинившихся менеджеров. Сотрудникам, сохраняющим за собой право работать удалённо, рекомендуется раз в неделю встречаться со своими непосредственными руководителями и коллегами, в крайнем случае это допускается делать раз в месяц.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter
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