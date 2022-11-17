Впрочем, не сама станция-тюрьма ужасна, а её противоестественные обитатели.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Через две с небольшим недели состоится релиз хоррора The Callisto Protocol от создателя Dead Space, ну а сегодня его разработчики из студии Striking Distance опубликовали сопутствующий видеоролик, призванный напомнить геймерам о скором радостном событии. В нижеуказанном ролике были продемонстрированы чудовища, с которыми нашему главному герою, Джейкобу Ли, предстоит сражаться на просторах космических объектов.

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Игра создаётся для всех актуальных платформ, а релиз состоится 2 декабря.