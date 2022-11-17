Поклонники Overwatch 2 в курсе, что уже на протяжении многих дней в игре отсутствует персонаж Мэй, которую исключили из «пула» после обнаружения критического бага, позволявшего нашей отважной «Снежной королеве» залезать за границы карты — за текстуры, тем самым полностью выводя игровой процесс за пределы баланса.
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Blizzard, впрочем, не была бы собой, если бы в очередной раз не смогла неприятно удивить геймеров: Мэй в игру ещё не вернули, однако свежий облик, который в эквиваленте местной премиальной валюты стоит $10, добавили и уже предлагают приобрести.
Подобное отношение к игрокам, когда обновлений приходится ждать неделями и месяцами, но при этом деньги выжимаются за любую мелочь, не является уникальным в современной игровой индустрии. К сожалению, некоторые, и в их числе Blizzard, делают это слишком агрессивно и бесцеремонно — до такой степени, что игроки начинают это чувствовать.