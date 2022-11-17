Кто-то удивлён? Серьёзно?

Поклонники Overwatch 2 в курсе, что уже на протяжении многих дней в игре отсутствует персонаж Мэй, которую исключили из «пула» после обнаружения критического бага, позволявшего нашей отважной «Снежной королеве» залезать за границы карты — за текстуры, тем самым полностью выводя игровой процесс за пределы баланса.

реклама

Blizzard, впрочем, не была бы собой, если бы в очередной раз не смогла неприятно удивить геймеров: Мэй в игру ещё не вернули, однако свежий облик, который в эквиваленте местной премиальной валюты стоит $10, добавили и уже предлагают приобрести.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Подобное отношение к игрокам, когда обновлений приходится ждать неделями и месяцами, но при этом деньги выжимаются за любую мелочь, не является уникальным в современной игровой индустрии. К сожалению, некоторые, и в их числе Blizzard, делают это слишком агрессивно и бесцеремонно — до такой степени, что игроки начинают это чувствовать.