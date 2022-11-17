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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Call of Duty Modern Warfare II появится режим, вдохновлённый Rocket League — инсайдер
Вопрос «зачем он здесь нужен?» задавать не принято. Принято платить и играть.
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Call of Duty всеми силами старается понравиться всем: и старых героев в рамках перезапуска культовой подсерии «возрождает», и в сторону королевской битвы смотрит. По всей видимости, теперь руководители франшизы решили произвести впечатление на фанатов автомобильного футбола Rocket League. По крайней мере, такими сведениями располагает авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который потому и имеет статус авторитетного, что никогда ещё не ошибался в прогнозах, которые ему наверняка «сливают» непосредственно из первых уст.

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Как сообщается, для специального режима в духе динамичного футбола в Modern Warfare II добавят новую карту, спроектированную специально под особенности данного режима.

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Любопытно, что в середине октября в Сети всплывала информация о том, что в Modern Warfare по какой-то причине появятся виртуальные версии знаменитых футболистов, включая Месси и Неймара. Теперь череда слухов начинает выстраиваться в некую логическую цепочку. По слухам, запуск нового режима состоится в грядущий понедельник, 21 ноября, а новые футболисты в нём будут появляться постепенно с периодичностью в несколько дней.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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