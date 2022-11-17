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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Правительство создаст экосистему на базе российской мобильной ОС «Аврора» за 480 миллиардов рублей
Паспорт проекта уже одобрен.
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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что реализация национальной экосистемы на базе операционной системы «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», обойдётся в сумму около 480 млрд рублей. Эта цифра прописана в паспорте проекта развития ОС «Аврора».

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Проект развития принадлежащей «Ростелекому» ОС подразумевает выпуск российскими производителями около 70 млн смартфонов на ней. Утверждается, что это необходимо из-за угрозы отключения РФ от сервисов Apple и Google.

Паспорт проекта уже одобрен правительством. Там, помимо всего прочего, говорится, что «Ростелеком» предлагает в партнёрстве с российскими производителями электроники выпустить широкую линейку устройств (смартфонов и планшетов), включая потребительские на базе ОС «Аврора» — всего около 70 млн штук. В числе партнёров есть F+, GS Group, НИИ «Масштаб» и другие.

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В паспорте также прописано, что финансирование проекта будет обеспечиваться из бюджета федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) и из нацпрограммы «Цифровая экономика» (ЦЭ РФ). Средства будут потрачены на создание и увеличение инфраструктур, техподдержку экосистемы, закупку устройств, установку ОС и ПО, зарплаты сотрудникам и другое.

#отечественное по #аврора ос
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N1ghtwish
16:42
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djon3volta
16:42
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Ростелеком создаст экосистему ПО на базе ОС Аврора за 500 млрд бюджетных рублей
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