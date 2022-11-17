В современной игровой индустрии беспроблемный релиз — это нечто сродни фантастике.

Игровая промышленность наших дней отличается поверхностным подходом к делу предрелизной проверки игры со стороны разработчиков: зачастую релиз новинки проходит при катастрофических условиях, которые по итогу стоят ему репутации и, как следствие, упущенной прибыли. Не стала исключением и Call of Duty Warzone 2.0, пользовательский рейтинг которой в Steam на момент публикации данной заметки обрушился до 43 %.

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Согласно многочисленным жалобам пользователей, новинка встретила их проблемами с запуском, вылетами из матча на рабочий стол, огромным количеством багов и недоработок и сомнительной оптимизацией, в результате чего производительность игры «проседает» даже на компьютерах с «начинкой», значительно превосходящей рекомендованные системные требования.

Кроме того, многообещающий режим DMZ, бета-тестирование которого сейчас проходит в рамках основной Warzone 2.0, назван полностью сломанным и неработоспособным. Наконец, игроки утверждают, что ничего общего с Escape from Tarkov в DMZ на самом деле нет, и эти несбывшиеся ожидания также подлили масла в огонь общего негодования.

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И если неоправдавшиеся ожидания — это, как говорится, проблема ожидавших, то вот с технической составляющей разработчикам из Infinity Ward и Raven Software надо что-то делать, причём максимально быстро и качественно. Каждый час простоя — фатален.