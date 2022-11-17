Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На фоне многочисленных проблем у Call of Duty Warzone 2.0 обрушился пользовательский рейтинг в Steam
В современной игровой индустрии беспроблемный релиз — это нечто сродни фантастике.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Игровая промышленность наших дней отличается поверхностным подходом к делу предрелизной проверки игры со стороны разработчиков: зачастую релиз новинки проходит при катастрофических условиях, которые по итогу стоят ему репутации и, как следствие, упущенной прибыли. Не стала исключением и Call of Duty Warzone 2.0, пользовательский рейтинг которой в Steam на момент публикации данной заметки обрушился до 43 %.

реклама

Согласно многочисленным жалобам пользователей, новинка встретила их проблемами с запуском, вылетами из матча на рабочий стол, огромным количеством багов и недоработок и сомнительной оптимизацией, в результате чего производительность игры «проседает» даже на компьютерах с «начинкой», значительно превосходящей рекомендованные системные требования.

Кроме того, многообещающий режим DMZ, бета-тестирование которого сейчас проходит в рамках основной Warzone 2.0, назван полностью сломанным и неработоспособным. Наконец, игроки утверждают, что ничего общего с Escape from Tarkov в DMZ на самом деле нет, и эти несбывшиеся ожидания также подлили масла в огонь общего негодования.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

И если неоправдавшиеся ожидания — это, как говорится, проблема ожидавших, то вот с технической составляющей разработчикам из Infinity Ward и Raven Software надо что-то делать, причём максимально быстро и качественно. Каждый час простоя — фатален.

#infinity ward #call of duty warzone 2.0
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Call of Duty Warzone 2.0 стала доступна для игры
«Онлайн» Call of Duty Modern Warfare II в Steam установил очередной рекорд после запуска Warzone 2.0
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
137
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
62
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
80
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
48
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
29
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
81
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
32
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
15
Почему мне было сложно решиться на покупку Modern Warfare 2
11

Сейчас обсуждают

FireLine
15:19
Но, как мы все понимаем, заглот - это кусок говна.
Германия и Польша национализировали «дочки» Газпрома – на очереди СПГ, трубопроводы и нефть
Антон Васильев
15:18
Трубы, я так понимаю, в чермет сдавать будут?
Германия и Польша национализировали «дочки» Газпрома – на очереди СПГ, трубопроводы и нефть
Infinity78
15:18
5 поколений процев, а не лет)
Цены на процессоры AMD пошли вниз – 12-ядерный Ryzen 9 7900X скинул 100 долларов на eBay
Infinity78
15:17
мечтай)))
Цены на процессоры AMD пошли вниз – 12-ядерный Ryzen 9 7900X скинул 100 долларов на eBay
Палец Шеши
15:15
Ну судя по всему да, за мои прошлые пять статей, вообще ни копейки не заплатили. То что меня забанили, это не повод,чтоб не заплатить. Контент был написан, извольте заплатить господину.
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
НеБрат Шеши
15:15
правильна товарищ майор Шеша, ты их ещё в тюрьму посади
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
Infinity78
15:14
Ну так она и оптимизирована, пишет и пишет логи на ssd по террабайту в день. Поставь hdd и такого не будет)
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
Slow Mo
15:14
Бери,дорогую и горячую новинку
Цены на процессоры AMD пошли вниз – 12-ядерный Ryzen 9 7900X скинул 100 долларов на eBay
Палец Шеши
15:14
Короче тут они не платят за статьи, просто ищут лохов, чтобы просто писали. Но меня не провести, Я не собираюсь тратить своё драгоценное время, чтобы администрация наваривалась на моих статьях
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
Infinity78
15:13
INTEL SSDSC2KG - вообще насрать на ресурс)))
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем