Как вам всем хорошо известно, Wargaming после событий конца февраля этого года смотала удочки и покинула свой основной рынок — российско-белорусский — передав управление соответствующими версиями World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz своему российскому подразделению Lesta Games.
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Вскоре после этого начали поступать сведения, что Lesta Games недостаёт кадров и ресурсов, и вот, сегодня стало известно о планах компании вложить от 6 до 9 миллиардов рублей собственных средств в развитие локализованных российских версий указанных выше проектов — «Мира танков», «Мира кораблей» и «Танков блиц» соответственно, а также на подготовку полностью новых игры.
Кроме того, инвестиции собираются направить на приглашение от 400 до 450 новых сотрудников, а также на обновление инфраструктуры — сейчас Lesta отмечает острую нехватку серверов. Также в Lesta рассчитывают на сотрудничество с российскими IT-компаниями, как то «Яндекс», «Ростелеком» и другими.