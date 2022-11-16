Это, если кто запамятовал, локализованные для РФ и РБ версии World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz.

Как вам всем хорошо известно, Wargaming после событий конца февраля этого года смотала удочки и покинула свой основной рынок — российско-белорусский — передав управление соответствующими версиями World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz своему российскому подразделению Lesta Games.

реклама

Вскоре после этого начали поступать сведения, что Lesta Games недостаёт кадров и ресурсов, и вот, сегодня стало известно о планах компании вложить от 6 до 9 миллиардов рублей собственных средств в развитие локализованных российских версий указанных выше проектов — «Мира танков», «Мира кораблей» и «Танков блиц» соответственно, а также на подготовку полностью новых игры.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Кроме того, инвестиции собираются направить на приглашение от 400 до 450 новых сотрудников, а также на обновление инфраструктуры — сейчас Lesta отмечает острую нехватку серверов. Также в Lesta рассчитывают на сотрудничество с российскими IT-компаниями, как то «Яндекс», «Ростелеком» и другими.