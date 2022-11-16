Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Lesta Games вложит до 9 млрд рублей в развитие «Мира танков», «Мира кораблей» и новых игр
Это, если кто запамятовал, локализованные для РФ и РБ версии World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Как вам всем хорошо известно, Wargaming после событий конца февраля этого года смотала удочки и покинула свой основной рынок — российско-белорусский — передав управление соответствующими версиями World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz своему российскому подразделению Lesta Games.

реклама

Вскоре после этого начали поступать сведения, что Lesta Games недостаёт кадров и ресурсов, и вот, сегодня стало известно о планах компании вложить от 6 до 9 миллиардов рублей собственных средств в развитие локализованных российских версий указанных выше проектов — «Мира танков», «Мира кораблей» и «Танков блиц» соответственно, а также на подготовку полностью новых игры.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Кроме того, инвестиции собираются направить на приглашение от 400 до 450 новых сотрудников, а также на обновление инфраструктуры — сейчас Lesta отмечает острую нехватку серверов. Также в Lesta рассчитывают на сотрудничество с российскими IT-компаниями, как то «Яндекс», «Ростелеком» и другими.

#world of tanks #wargaming #мир танков #lesta games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Онлайны «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz практически не пострадали от ухода Wargaming из РФ и РБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
826
Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
50
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
65
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
8
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
34
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
27
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Новая гипотеза NASA объясняет, почему мы можем быть одиноки во Вселенной
67
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
14

Сейчас обсуждают

Саша Иванов
20:37
На ls никогда и небыло максимальных показателей, это надёжные двигатели и только.
Стартап заявил о повышении крутящего момента ДВС на 30% за счет небольшого изменения конструкции
vAlexey
20:36
Какое это отношение имеет к тематике "overclockers" ?
Зеленский предлагает России обмен пленными по схеме «всех на всех»
Палец Шеши
20:36
Ничего не пережмёт, нужно покупать Орбит, тогда нормально будет
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
k@mikadze
20:34
На озоне 4090 за те-же деньги в наличии и никто не берет. Нафиг это гно монструозных размеров не влезающее в корпус, с выгорающим портом питания не нужно. Ждем нормальных карт от AMD, нормальных разме...
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
Палец Шеши
20:34
Я в качестве термопасты использую вот это.
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
Эовейн Триада
20:34
На норм карту, типо 3080... такое стрёмно было бы)) Да и толку не будет, сгорит нафиг из-за отсутствия контакта или пережмёт память.
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
eclairalail
20:31
в рф 2к баксов не хохо?
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
НеБрат Шеши
20:30
хороший план
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
eclairalail
20:30
2к баксов, как и предполагалось.
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
daimos
20:29
Да ты все-таки уроненный на всю голову в детстве, и день рождения у тебя в феврале! Из серии мажем зубную пасту на туалетную бумагу и лепим. Кпт шлепни и не насилуй никого и ничего из железа
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем