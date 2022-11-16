Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск готов ночевать на работе, пока не наладит бизнес Twitter
Он уже начал это делать.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Недавно купивший социальную сеть Twitter Илон Маск (Elon Musk) вполне закономерно начал своё выступление на саммите G20 с рассуждений о том, что он слишком много работает. Как признался миллиардер в начале этой недели, он накануне на протяжении всей ночи работал в офисе Twitter в Сан-Франциско, и собирается ночевать в этом здании до тех пор, пока все острые проблемы компании не будут устранены, по информации Reuters.

реклама

Источник изображения: Reuters

Инвесторов Tesla подобная увлечённость главы компании новым проектом начала раздражать, и уже на этой неделе Илону Маску предстоит ответить в суде по иску, в котором акционер требует оспорить справедливость выплаты генеральному директору автопроизводителя вознаграждения в сумме $56 млрд. По мнению истца, Маск не так много внимания уделял управлению Tesla, чтобы заслуживать подобной компенсации.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Маск в своё оправдание на этой неделе заявил, что несколько дней посвятит работе в Tesla, а не будет исключительно заниматься решением проблем Twitter. К счастью, у Tesla есть офис в Калифорнии, поэтому ему не придётся тратить время на дорогу в Техас, где располагается новая штаб-квартира автопроизводителя. На одном из мероприятий для инвесторов в этом месяце Илон Маск выразил уверенность, что со временем бизнес Twitter удастся наладить, и управлять им будет значительно проще, чем компаниями SpaceX и Tesla, которые он также возглавляет. По поводу качества своего руководства Tesla он также ранее заявлял, что в её штате достаточно талантливых людей, которые справятся с работой даже в том случае, если самого миллиардера похитят инопланетяне. И всё же, с момента объявления о намерениях Маска купить Twitter в апреле курс акций Tesla снизился на 50%. Настроение инвесторов ухудшила и необходимость Маска продать акции Tesla на общую сумму $20 млрд, чтобы покрыть связанные с покупкой и работой Twitter расходы.

#tesla #илон маск #spacex #илон маск и twitter
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск пообещал вернуть верификацию учётных записей в Twitter к 29 ноября
Tesla рассчитывает до конца года выпустить 100 электрических грузовиков Semi
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
659
Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
50
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
57
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
8
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Новая гипотеза NASA объясняет, почему мы можем быть одиноки во Вселенной
64
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
29
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
27
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
25
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
3

Сейчас обсуждают

seregich
13:19
Хохлофашисты накернили пшеков , и это прелестно во всём . Побольше таких и подобных сей историй !
Выручка контрактных производителей чипов достигнет минимума в четвёртом квартале
Искатель истин
13:18
А что, тут уже можно просто разместить десяток картинок взятых из интернета, без всякого текста, и попасть на главную страницу сайта, да ещё и получить за это вознаграждение? думал что сайт уже на дне...
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
REY_B_
13:18
А капитализм изначально есть форма социализма. А "финансовый капитализм", что есть сейчас, это вовсе не капитализм. Финансисты не производят полезный продукт! В этом тёрки ещё с Матера Лютера. И до си...
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
Solarex
13:15
Стало много свободного времени, есть, когда этим заморачиваться.
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
dmiitriiyy
13:14
Скорее всего, тоже старые советские запасы, у которых срок хранения подходит к концу, а полигоном утилизировать дороже, чем бандеровцами.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Алексей Нахимов
13:11
Какой нахрен виталик бутерин.... Это фраза еще была в Приключениях Буратино от кота Базилио.
Майнеры начинают добывать три разных токена одновременно
Эдуард Камандаров
13:05
Василий, надо понимать, что в Генштабе Украины находятся генералы окончившие Академии в России. Что на Украине в Советское время было ТРИ военных округа наиболее боеготовых и укомплектованных. Скольк...
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Elfuust
13:05
Не царское это дело обсуждать зеленых или красных. Тут мировая история пишется прямо на глазах!
Участники саммита G20 назвали недопустимым применение ядерного оружия
Mikhail Ssss
13:04
Да мы ещё по настоящему не отступали! поэтому все у нас впереди.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
daimos
13:04
А байден то походу и не в курсе
Выручка контрактных производителей чипов достигнет минимума в четвёртом квартале
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем