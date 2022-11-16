Недавно купивший социальную сеть Twitter Илон Маск (Elon Musk) вполне закономерно начал своё выступление на саммите G20 с рассуждений о том, что он слишком много работает. Как признался миллиардер в начале этой недели, он накануне на протяжении всей ночи работал в офисе Twitter в Сан-Франциско, и собирается ночевать в этом здании до тех пор, пока все острые проблемы компании не будут устранены, по информации Reuters.
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Инвесторов Tesla подобная увлечённость главы компании новым проектом начала раздражать, и уже на этой неделе Илону Маску предстоит ответить в суде по иску, в котором акционер требует оспорить справедливость выплаты генеральному директору автопроизводителя вознаграждения в сумме $56 млрд. По мнению истца, Маск не так много внимания уделял управлению Tesla, чтобы заслуживать подобной компенсации.
Маск в своё оправдание на этой неделе заявил, что несколько дней посвятит работе в Tesla, а не будет исключительно заниматься решением проблем Twitter. К счастью, у Tesla есть офис в Калифорнии, поэтому ему не придётся тратить время на дорогу в Техас, где располагается новая штаб-квартира автопроизводителя. На одном из мероприятий для инвесторов в этом месяце Илон Маск выразил уверенность, что со временем бизнес Twitter удастся наладить, и управлять им будет значительно проще, чем компаниями SpaceX и Tesla, которые он также возглавляет. По поводу качества своего руководства Tesla он также ранее заявлял, что в её штате достаточно талантливых людей, которые справятся с работой даже в том случае, если самого миллиардера похитят инопланетяне. И всё же, с момента объявления о намерениях Маска купить Twitter в апреле курс акций Tesla снизился на 50%. Настроение инвесторов ухудшила и необходимость Маска продать акции Tesla на общую сумму $20 млрд, чтобы покрыть связанные с покупкой и работой Twitter расходы.