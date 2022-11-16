Разработчики из Black Sea Games совместно с издательством THQ Nordic назвали точную дату релиза стратегического симулятора Knights of Honor II: Sovereign.
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Knights of Honor II: Sovereign предлагает игрокам стать во главе государства и попробовать завоевать всю Европу в антураже Средневековья. Речь идёт о глобальной стратегии, поэтому религии, дипломатии, строительству и другим вещам здесь отводится большое внимание.
«Этот живой миниатюрный мир ждёт, когда вы станете его правителем! Внимательно отбирайте приближенных и решайте судьбу своих людей. Богатство? Войны? Интриги? Торговля? Бесславное поражение? Это зависит только от вас.
Поднимайте армию на защиту своих земель или нападайте на врага. Переходите к активным сражениям прямо в реальном времени! Вам открыты все дороги: станьте истинным властителем своего народа», — гласит официальное описание стратегического симулятора от Black Sea Games.
Основные особенности Knights of Honor II: Sovereign:
- доступная глобальная стратегия. Религия, дипломатия, строительство и другие аспекты;
- игра в реальном времени. Авторы заверяют, что Средневековая Европа оживёт на глазах игроков. Механики ожидания ходов здесь нет;
- королевский двор. Возможность назначить маршалов, священников, торговцев, дипломатов и шпионов с целью дальнейшего управления всей страной;
- сражения в реальном времени. Возможность управлять армиями напрямую в боях в реальном времени;
- мультиплеер. Объединиться с друзьями и захватить всю Европу веселее вместе.
Knights of Honor II: Sovereign должен поступить в продажу 6 декабря, купить его можно будет в Steam. По случаю объявления точно даты релиза был представлен отдельный трейлер.