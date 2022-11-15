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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
60 fps только на PS5 и Xbox Series X — авторы Evil West поведали о графических режимах на консолях
И то — 60 fps в данном случае будут доступны только при разрешении 1080p.
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Всем хорошо известно, что 60 кадров в секунду являются минимально допустимой частотой кадров в любой видеоигре, подразумевающей активное движение камерой. К сожалению, даже консоли текущего поколения способны осуществлять этот допустимый минимум лишь с большими оговорками, в чём мы в очередной раз можем убедиться, взглянув на перечень графических режимов работы фантастического вестерна Evil West.

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Из опубликованного издательством Focus Entertainment списка можно сделать вывод, что консоли прошлого поколения в принципе ограничены только тридцатью кадрами в секунду, тогда как удвоенный фреймрейт будет доступен только на современных консолях, и то — в режиме «Производительность», подразумевающем работу в разрешении 1080p.

Иными словами, чтобы играть в Evil West на консолях и при этом радоваться хотя бы минимальной плавности картинки, необходимо обладать PlayStation 5 или Xbox Series X (младшая, S-версия слишком слаба и не допускает 60 fps), играя при этом на экране с разрешением 1080p. Оно, конечно, нормально — всё-таки массового перехода на доступные 4K в мире пока не предвидится — но в очередной раз демонстрирует недолговечность консолей как игровых устройств.

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Релиз Evil West состоится ровно через неделю — 22 ноября.

#evil west
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