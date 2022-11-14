Разработчики из студии Team Ninja в данный момент работают над боевиком Wo Long: Fallen Dynasty, действие которого происходит в Древнем Китае, но только с «фэнтезийным флёром». Журналистам издания Wccftech удалось поговорить с продюсерами игры Фумихико Ясудой и Масааки Ямагивой и выведать у них кое-какие подробности. Делимся ими с вами.
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Авторы рассказали, что для них экшен в Wo Long: Fallen Dynasty стоит на первом месте, а уже потом идёт повествование. По сравнению с Nioh 2, в своей новой игры Team Ninja намерена упростить систему снаряжения, дабы она не отвлекала пользователей от битв.
Полноценного открытого мира в Wo Long не будет. Разработчики разобьют повествование на акты с жёсткой привязкой к локациям. Последние будут обязательно большими — разгуляться найдётся где.
Версия игры для персональных компьютеров точно получит поддержку технологии масштабирования NVIDIA DLSS, но авторы пока не определились, когда это случится, — на релизе или позднее.
Также для Wo Long: Fallen Dynasty заявлена поддержка игры с другими пользователями по Сети. А вот кросс-плея между Xbox и PlayStation не будет — только в рамках одного семейства консолей.
Wo Long: Fallen Dynasty должна поступить в продажу 3 марта 2023-го на ПК, PlayStation и Xbox. Благодаря страничке игры в Steam мы знаем, что текстовый перевод на русский язык будет. И на том спасибо.