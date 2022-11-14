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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Упор на экшен, поддержка DLSS и кроссплей: раскрыты детали боевика Wo Long: Fallen Dynasty от Team Ninja
Игра выйдет в марте будущего года.
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Разработчики из студии Team Ninja в данный момент работают над боевиком Wo Long: Fallen Dynasty, действие которого происходит в Древнем Китае, но только с «фэнтезийным флёром». Журналистам издания Wccftech удалось поговорить с продюсерами игры Фумихико Ясудой и Масааки Ямагивой и выведать у них кое-какие подробности. Делимся ими с вами.

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Авторы рассказали, что для них экшен в Wo Long: Fallen Dynasty стоит на первом месте, а уже потом идёт повествование. По сравнению с Nioh 2, в своей новой игры Team Ninja намерена упростить систему снаряжения, дабы она не отвлекала пользователей от битв.

Полноценного открытого мира в Wo Long не будет. Разработчики разобьют повествование на акты с жёсткой привязкой к локациям. Последние будут обязательно большими — разгуляться найдётся где.

Версия игры для персональных компьютеров точно получит поддержку технологии масштабирования NVIDIA DLSS, но авторы пока не определились, когда это случится, — на релизе или позднее.

Также для Wo Long: Fallen Dynasty заявлена поддержка игры с другими пользователями по Сети. А вот кросс-плея между Xbox и PlayStation не будет — только в рамках одного семейства консолей.

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Wo Long: Fallen Dynasty должна поступить в продажу 3 марта 2023-го на ПК, PlayStation и Xbox. Благодаря страничке игры в Steam мы знаем, что текстовый перевод на русский язык будет. И на том спасибо.

#team ninja #wo long fallen dynasty
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Невеселый Молочник
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че за бред ты несешь? Аналогия была бы верна если бы обаму как раз называли нацистом. Да и блм придумали 10 лет спустя его правления. Как же хорошо мы жили при нем....
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
Палец Шеши
23:19
Угрожающе, оскорбляет байдына, фондырлайн-гинеколога, и испанского террориста барреля
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Вежливый N A S A M S
23:19
он уже бровь опустил или так и ходит с поднятой?
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REY_B_
23:18
Почему непостижима? Дважды два равно четыре, скорее всего в любой части вселенной.
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32Влад32
23:18
Точно. Ты еще предложи Гитлеру памятник поставить.
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Палец Шеши
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Офигел что ли? Куда ты уйдёшь, с кем я буду общаться? Тогда Россия никогда с Украины не уйдёт, потому что если уйдёт, и ты с форума пропадёшь .И мне будет скучно
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Культя Шеши
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