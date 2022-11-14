Меньше, чем через месяц, а именно — 8 декабря — пройдёт ежегодное мероприятие The Game Awards 2022. Традиционно данное мероприятие разделено на две части: первая — анонсы новинок и показы уже ранее представленных проектов, вторая — оглашение победителей в многочисленных игровых номинациях. В конце концов, недаром же The Game Awards называют «Оскаром» от мира видеоигр.
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Сегодня речь пойдёт о второй части мероприятия, благо стали известны номинанты на звание лучших в своих жанрах, а также в различных сопутствующих номинациях. В рамках данного материала мы не будем затрагивать полный список номинаций и претендентов — для этого мы в редакции чуть позже подготовим отдельную новостную заметку — и ограничимся лишь несколькими наиболее обласканными проектами.
Так, например, абсолютным лидером номинаций на The Game Awards в этом году предсказуемо стала God of War Ragnarok. Приключения Кратоса и Атрея претендуют сразу на десять наград, включая главную — «Игру года». Также разработчики могут унести награды за «Лучший арт», «Лучшую музыку», «Лучший приключенческий боевик», «Лучшую игровую режиссуру», «Лучшее повествование», «Лучшее звуковое и музыкальное сопровождение», «Лучший звуковой дизайн», «Лучшего актёра (Кристофер Джадж за роль Кратоса)», а также за «Инновации в области доступности».
Следом за God of War Ragnarok идут Elden Ring и Horizon Forbidden West, получившие по семь номинаций, включая «Игру года». На четвёртом и пятом местах разместились Stray и Horizon Forbidden West.