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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
God of War Ragnarok предсказуемо стала лидером по числу номинаций на The Game Awards 2022
Претендуя на 10 наград. Следом идут Elden Ring и Horizon Forbidden West с семью номинациями каждая.
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Меньше, чем через месяц, а именно — 8 декабря — пройдёт ежегодное мероприятие The Game Awards 2022. Традиционно данное мероприятие разделено на две части: первая — анонсы новинок и показы уже ранее представленных проектов, вторая — оглашение победителей в многочисленных игровых номинациях. В конце концов, недаром же The Game Awards называют «Оскаром» от мира видеоигр.

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Сегодня речь пойдёт о второй части мероприятия, благо стали известны номинанты на звание лучших в своих жанрах, а также в различных сопутствующих номинациях. В рамках данного материала мы не будем затрагивать полный список номинаций и претендентов — для этого мы в редакции чуть позже подготовим отдельную новостную заметку — и ограничимся лишь несколькими наиболее обласканными проектами.

Так, например, абсолютным лидером номинаций на The Game Awards в этом году предсказуемо стала God of War Ragnarok. Приключения Кратоса и Атрея претендуют сразу на десять наград, включая главную — «Игру года». Также разработчики могут унести награды за «Лучший арт», «Лучшую музыку», «Лучший приключенческий боевик», «Лучшую игровую режиссуру», «Лучшее повествование», «Лучшее звуковое и музыкальное сопровождение», «Лучший звуковой дизайн», «Лучшего актёра (Кристофер Джадж за роль Кратоса)», а также за «Инновации в области доступности».

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Следом за God of War Ragnarok идут Elden Ring и Horizon Forbidden West, получившие по семь номинаций, включая «Игру года». На четвёртом и пятом местах разместились Stray и Horizon Forbidden West.

#god of war ragnarok
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Midosa
21:42
Как там с Херсоном? Ухрюкали? Из под Киева тоже ухрюкали? И под Изюмами всякими ухрюкали? А где-нить позорно не ухрюкали? Ой, везде огребли и трусливо съебались в ужасе, позорники.)))
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ALSTER
21:39
Говорят, это коллаборантов поймали и пригвоздили, и тут что-то возразить трудно. А вот врать, автор, нехорошо, а то получается, что там всех мирных прям отлавливают и издеваются над ними. И кстати, да...
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
ocrunaseru
21:35
получился котопёс и они не знают что с ним делать, смешно ))
Адаптеры 12VHPWR продолжают плавиться и предположения экспертов о причинах пока не подтверждаются
Вежливый N A S A M S
21:35
почему на вымирание. наоборот после поражения рахи дети будут в большей безопасности и их дети тоже. а зомби у нас по соседству. критического мышления у орков нет и никогда не было. ЕС готовит новую ...
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
RedStone
21:35
вот поэтому и начинаются свистопляски с объединениями ячеек, начали с 2х2, уже были 16х16, ждём 64х64
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Роман Ефимочкин
21:34
Тут ты прав ,но....
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
Offtop2006
21:33
Месть - это блюдо, которое подают холодным.
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
ocrunaseru
21:33
При такой напруге (48V) будет плавиться VRM 😂
Адаптеры 12VHPWR продолжают плавиться и предположения экспертов о причинах пока не подтверждаются
Вежливый N A S A M S
21:33
бремя доказательств ложится на утверждающего. или ты уже сливаешся и не утверждаешь что "князья киевские себя русскими называли" ?
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
Максим Ширшов
21:32
Одна из причин, почему СВО должна продолжаться - такой гадюшник под боком игнорировать невозможно.
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
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