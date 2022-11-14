Его по-прежнему называют «некстгенным»... Между тем с выхода «некстгена» прошло два года.

CD Projekt RED наконец-то отыскала в глубине своей души остатки совести и огласила точную дату выхода крупного графического обновления The Witcher 3 Wild Hunt. Обновление, которое по какой-то неведомой нам причине до сих пор называют «некстгенным», хотя с момента выхода консолей текущего поколения прошло уже два года, что по определению не может делать их «следующим» поколением, выйдет ровно через месяц — 14 декабря.

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Подробности содержимого грядущего обновления поступят на следующей неделе в рамках специальной прямой трансляции студии на Twitch. Ранее компания упоминала, что с выходом обновления «Ведьмак 3» засияет новыми красками — в частности, получит поддержку трассировки лучей и прочих современных графических технологий.

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В первую очередь обновление предназначено для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series, но и на компьютерах пользователи смогут воспользоваться его преимуществами. Патч, естественно, будет бесплатным.