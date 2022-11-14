Которые могут заставлять внутричерепную серую массу буквально кипеть.

Приближается день релиза Warhammer 40,000 Darktide, а это закономерно означает то, что разработчики проекта будут максимально активно снабжать сообщество различными подробностями своего творения. Сегодня у нас на очереди небольшой отрывок игрового процесса, посвящённый классу Псайкеров — бойцов, умеющих влиять на разум противника до такой степени, что тот, если достаточно слаб, может просто не выдержать воздействия и заставить мозг вскипеть внутри черепной коробки, вызвав предсказуемый и неприятный эффект.

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Если верить описанию, то способности Псайкеров опасны и для них самих, поэтому представители данного класса облачаются в специальную защиту и должны время от времени сбрасывать накопленный уровень «псикинетической» энергии.

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Warhammer 40,000 Darktide представляет собой кооперативный боевик в «правильной» вселенной Warhammer. Релиз проекта состоится 30 ноября, если, конечно, в самый последний момент не случится форс-мажора.