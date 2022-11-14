В это трудно поверить, но на днях The Elder Scrolls V Skyrim исполнилось одиннадцать лет. Трудно не потому, что годы пролетели как один миг, а, скорее, потому, что мы наблюдаем чудовищно длительный разрыв между релизами двух частей одной франшизы: хоть The Elder Scrolls VI и была официально анонсирована ещё в 2018 году, но с тех пор никаких сведений о ней так и не поступало. Очевидно, что сначала Bethesda выпустит свою космическую RPG Starfield, и лишь затем приступит к полноценному производству следующей TES.
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Как бы то ни было, «Скайрим» живее всех живых, и контент по данному бессмертному проекту всё ещё востребован. Сегодня, например, художник Лео Торрес поделился своим видением гипотетического ремейка или ремастера The Elder Scrolls V, если бы он создавался на базе движка Unreal Engine 5.
В качестве примера художник использовал небольшой провинциальный городок Данстар, который фанаты «Скайрима» могут помнить по двум интересным даэдрическим квестам. Почему именно Данстар? Очевидно, по той простой причине, что по сравнению с крупными поселениями воссоздать ради целей демонстрации его значительно легче.
Насколько убедительной получилась работа, вопрос сложный. Одно можно сказать точно: если заморочиться и установить набор ретекстуров и прочих графических «свистелок», то The Elder Scrolls V Skyrim «молодеет» минимум лет на пять, и никакие ремастеры становятся не нужны.